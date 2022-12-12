Безудержное веселье: за что можно получить штраф, отмечая Новый год за городом

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Впереди Новый год, и многие люди мечтают сбежать подальше от городской суеты и отметить праздник на даче. Однако торжество могут омрачить неожиданные штрафы. Адвокат Елена Пономарева рассказала «Вечерней Москве», за нарушение каких правил предусмотрено наказание и сколько в таком случае придется заплатить.

Пожарная безопасность

Важно не нарушать правила разжигания костров и обращения с огнем, предупредила адвокат. Этот закон формально не касается шашлыков на даче, но мангальные зоны все равно должны быть оборудованы.

Если пикник в Новый год станет причиной трагедии, виновникам придется отвечать по закону, подчеркнула юрист.

— Не должно наступить негативных последствий. Если, не дай Бог, что-то случится, то будет штраф по статье 20.4 КоАП РФ за то, что нарушитель не соблюдал правила пожарной безопасности. Есть еще локальные нормативные акты. Для нарушителя это от двух до четырех тысяч рублей. Если будет повреждение имущества или нанесение вреда здоровью, то штраф от четырех до пяти тысяч рублей, — пояснила Пономарева.

Если причинен вред здоровью, потерпевшее лицо имеет право не только на компенсацию этого вреда, но и морального ущерба, уточнила специалист.

Не стоит разжигать костры в лесу, так как это также наказуемо, подчеркнула адвокат.

— Скорее всего, для нарушителей административная ответственность наступит по статье 8.32 КоАП РФ, здесь предусмотрен штраф от 1500 до 3000 рублей. При введенном противопожарном режиме штраф составит от четырех до пяти тысяч рублей, — отметила Пономарева.

Уровень шума

Существует федеральный закон, который устанавливает понятие ночного и дневного времени, заметила Пономарева. Согласно этому закону, тишина должна соблюдаться с 23:00 до 7:00, уточнила адвокат.

Уровень допустимого шума в дневное и ночное время регламентирован, отметила специалист.

— В дневное время в многоквартирном доме должно быть не громче 55 децибел, в ночное — 45 децибел. В жилом доме и на прилегающей территории шум не должен превышать 70 и 60 децибел. Эти моменты важно соблюдать. В каждом регионе закон о тишине отличается. Сегодня за это нарушение в Москве положен штраф от 1000 до 2000 рублей. Если это юридическое лицо — от 40 до 80 тысяч, — рассказала Пономарева.

Новогодний салют

Запуск фейерверков ночью — тоже нарушение тишины, подчеркнула адвокат. Если они будут запускаться в неположенное время, то люди тоже будут нести ответственность.

При этом в Новый год и во время январских праздников на эти нарушения обычно закрывают глаза, уточнила эксперт.

— Как правило, в новогоднюю ночь и новогодние праздники все относятся с пониманием и административных производств практически нет. Нужно еще доказать, что было превышение по звуку. Ответственность вряд ли будет применена, если нарушения носили злонамеренный систематический характер и не стали причиной вызова патруля, — отметила Пономарева.

Как отметила специалист, за запуск пиротехники в неположенном месте также предусмотрено наказание.

— Запрещено запускать фейерверки на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов, а также в парках и заповедниках. Если такие случаи будут выявлены, нарушителей ждет штраф в размере от двух до трех тысяч рублей. Это относится к общественным местам. Если люди выезжают на дачу и используют пиротехнику там, то здесь важно, чтобы не были нарушены правила пожарной безопасности, — заключила Пономарева.