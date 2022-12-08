Признак хорошего вкуса: названы главные антитренды в украшении дома к Новому году

Фото: Пресс-служба Mr.Doors

Приближаются новогодние праздники, а значит, самое время преобразить свой дом. Эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера Mr.Doors Вероника Антелава назвала основные антитренды, которых стоит избегать при украшении жилья к Новому году.

Не увлекайтесь чрезмерным декором

Сюда можно отнести не только разномастные символы предстоящего года, но и количество элементов самого декора. Нужно расставить акценты, поскольку именно они привлекают внимание. Повесьте на дверь венок, старайтесь не использовать домашний текстиль и бумажные салфетки с изображениями, нарочито отсылающими к празднику. Не увлекайтесь декором из мишуры, она всегда выглядит немного дешево. Все это создает не просто визуальный шум, а настоящий хаос, в котором вряд ли получится расслабиться и насладиться уютными новогодними вечерами в кругу близких.

К этому же пункту можно отнести декор всех комнат в квартире. Некоторые увлекаются так, что, перемещаясь из одного пространства в другое, начинает казаться, что ты в гостях у Деда Мороза. Признак хорошего вкуса сегодня — минимализм и деликатные акценты.

Не перебарщивайте со светом

Наличие в эти дни в магазинах всевозможных гирлянд, свечек, фонариков, конечно, привлекает внимание. Однако в результате стихийных покупок квартира становится похожей на танцпол времен 80-х: все вокруг мигает разными красками и разрушает общую картину дома.

Лучше использовать основное световое оформление все-таки для главного символа этого праздника — елки. Пусть все внимание в эти дни фокусируется на ней, а не на многоцветии ярких огней вокруг, начиная от декора окон и заканчивая подсвечниками на столе.

Откажитесь от количества в пользу качества

Новый год все-таки регулярный праздник и чем покупать постоянно что-то недорогое и новое, возьмите за правило заранее озаботиться покупкой добротных элементов оформления. В этом случае не придется каждый раз в предпраздничной суете стихийно скупать новогодние украшения.

Это касается и самой елки. Если вы заботитесь о природе и стремитесь к осознанному потреблению, сделайте выбор в пользу искусственных изделий. Современные производители предлагают очень широкий выбор искусственных елей, сосен, и вы наверняка найдете ту самую, которая не будет сыпаться и издавать неприятный аромат, а станет настоящим украшением так любимого всеми праздника.