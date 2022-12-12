Цены взлетели салютом: когда выгоднее всего покупать фейерверки

Администратор столичного магазина фейерверков Максим Светлов демонстрирует товар / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

По данным, которые привел член Российской пиротехнической ассоциации Анатолий Воробьев, пиротехническая продукция в стране за год подорожала на 15–20 процентов. «Вечерняя Москва» узнала, в какую сумму обойдутся праздничные салюты и как правильно их выбрать.

По словам экономиста Александра Цапликова, на подорожание пиротехники повлияла логистика.

— Основной поставщик этой продукции — Китай. Раньше 90 процентов товаров проходило через Европу — это было значительно дешевле, чем перевозить их через Дальний Восток. Но ситуация изменилась, более того, китайские заводы произвели в этом году на 40 процентов меньше пиротехники из-за коронавирусных ограничений, — отметил он.

Так, теперь фейерверк на 45 залпов обойдется покупателю около 5000 рублей вместо 4500 в прошлом году. Аналогичная ситуация и с «простой» пиротехникой — одиночные салюты стоят сейчас не менее 1000 рублей. В прошлом году их можно было приобрести в среднем за 800 рублей. А для того чтобы не нарваться на некачественный товар, важно в первую очередь покупать пиротехнику в специализированных магазинах.

— Бенгальские огни, «фонтанчики», хлопушки — это самый простой вид пиротехники, он не представляет большой опасности. А вот уже крупные салюты, петарды, фейерверки надо подбирать внимательно и лучше всего делать это лично, а не заказывать в интернете, — рассказал пиротехник Иван Глазнов.

Все дело в том, что внешний вид товара — очень важный маркер. Если пиротехника помята, срок годности отсутствует, нет маркировки о том, что товар соответствует ГОСТу, то от покупки стоит однозначно отказаться.

— Некачественная пиротехника может сдетонировать раньше времени, что приведет к травмам. Не покупайте ее на рынках, а при возникших сомнениях обязательно спрашивайте сертификаты соответствия техническому регламенту. И, самое главное, на пиротехнике не надо экономить, потому что вместо красивого зрелища можно впустую потрать деньги как минимум, а как максимум — подвергнуть опасности себя и окружающих, — заключил Глазнов.

ВАЖНО

Эксперты прогнозируют снижение спроса на большие салюты в этом году. А вот небольшие фейерверки приобретать рекомендуют уже сейчас — это выгоднее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Александров, сотрудник МЧС России:

— В Москве существуют специальные площадки для запуска пиротехники. Важно, чтобы над площадкой не было деревьев и других препятствий. Запускать фейерверки запрещено на балконах, крышах, выступающих фасадах. А также в помещениях и вблизи взрывоопасных объектов.