Столичные коммунальщики рассказали о работе по очищению от снега инженерных сооружений

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В столице проводятся работы по очистке от снега инженерных сооружений. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Под особым контролем — надземные остекленные переходы и крытые пешеходные мосты. Для очистки крытых мостов задействуем промышленных альпинистов, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что работы проводятся без перекрытия сооружений. Чтобы обезопасить горожан, места уборки кратковременно ограждают, сохраняя проход.

Надземные пешеходные переходы на МКАД и крупных магистралях специалисты очищают с помощью автовышек. Во время работ движение транспорта частично перекрывается.

В пресс-службе привели пример, что на очистку моста Богдана Хмельницкого требуется от одного до двух дней — в зависимости от интенсивности снегопада. Чтобы не повредить стекло, коммунальщики убирают снег пластиковыми лопатами и специальными скребками с резиновой прокладкой, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что снегопады в Москве повторили рекорд, который был зафиксирован в 1941 году. По его словам, утром 19 декабря высота снежного покрова на метеостанции на ВДНХ достигла отметки 34 сантиметра.