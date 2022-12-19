Свыше 10 тысяч человек приняли участие в форуме «Моя поликлиника» в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В столице завершился форум профессионалов «Моя поликлиника», в котором приняли участие более 10 тысяч человек. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили организаторы мероприятия.

— Эксперты в области здравоохранения из Москвы и других регионов России обсудили последние тренды в развитии амбулаторной помощи. Более 10 тысяч человек приняли участие в форуме, — говорится в сообщении.

Форум проходил с 15 по 17 декабря, а ключевыми его темами стали подготовка и повышение квалификации врачей, условия труда медиков, оснащение поликлиник и внедрение единых стандартов здравоохранения, цифровизация работы медучреждений и использование искусственного интеллекта, передает агентство городских новостей «Москва».

В ноябре в столице прошел финал конкурса «Проектная активация» в рамках Московского фестиваля «Формула жизни». В ходе конкурса сотрудники организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, разрабатывали проекты по улучшению своей организации и московской системы здравоохранения в целом.