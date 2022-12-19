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Расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова завершили в Киеве

Евгений Белоусов
В мире
Расследование по делу о госизмене Януковича и Азарова завершили в Киеве
Фото: YouTube / BBC News

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова по обвинению в государственной измене. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе ГБР.

— Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с офисом генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГБР, Янукович и Азаров «подготовили и имплементировали» Харьковские соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму.

Следствие установило, что ряд бывших украинских чиновников способствовали «военным планам» России. Якобы благодаря им, утверждают в ГБР, Крым в 2014-м перешел в состав РФ, передает РИА Новости.

Недавно Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал у Януковича все имущество в пользу государства. Иск об изъятии имущества экс-президента был подан сотрудниками Министерства юстиции Украины.

До этого Янукович призвал Киев перестать врать о постоянных «победах» и начать адекватно оценивать ситуацию в стране. Он также обвинил нынешнюю украинскую власть в авантюризме и неопытности.

Украина Виктор Янукович Госизмена
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