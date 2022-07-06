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Янукович обвинил власти Украины в неопытности и авантюризме

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Янукович обвинил власти Украины в неопытности и авантюризме
Фото: Youtube / BBC News

Бывший президент Украины Виктор Янукович призвал Киев перестать врать о постоянных «победах» и начать адекватно оценивать ситуацию в стране.

— Всем известно, что нынешняя украинская власть неопытна и авантюристична. И, конечно, ни о каком безоговорочном доверии к ней, даже в отсутствие альтернативных источников информации, речи быть не может, — заявил политик.

По словам Януковича, бесконечная ложь нынешнего украинского правительства ускоряет падение страны и приводит к жертвам среди украинских военных и мирного населения.

Бывший президент также заявил, что сегодня, как никогда, требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины, передает РИА Новости.

В мае Янукович заявил, что Украину могут вынудить пойти на слияние с Польшей, так как Киев вскоре не сможет защищать свой суверенитет. По его мнению, Варшава помнит не только 1939 год, но и 1923-й, когда послы стран Антанты «включили территории Восточной Галичины и западной части Волыни в состав второй Речи Посполитой».

Кроме того, он обратился к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом любой ценой «остановить кровопролитие». По словам Януковича, если Зеленскому удаться остановить конфликт, ему будет благодарен и народ Украины, и западные «партнеры» президента.

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