Янукович призвал Зеленского любой ценой достичь мирного соглашения

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Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом любой ценой «остановить кровопролитие».

— Я хорошо понимаю, что у вас много «советчиков», но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут на Украине, в Донбассе и России, — заявил он.

По словам Януковича, если Зеленскому удаться остановить конфликт, ему будет благодарен и народ Украины, и западные «партнеры» президента, передает РИА Новости.

Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в ближайшее время. Об этом 7 марта сообщил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля. Второй этап переговоров прошел 3 марта. Третий — 7 марта. В тот же день глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания России от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Он добавил, что Москва поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах, и выразил надежду, что они заработают 8 марта.

21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.