Второй раунд переговоров между Россией и Украиной завершился

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Завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом в четверг, 3 марта, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

По его словам, обе стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Также был обговорен третий раунд переговоров. Он должен будет состояться в ближайшее время. Однако, подчеркнул Подоляк, всех поставленных целей Украина достичь на переговорах не смогла.

— Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров, — цитирует Подоляка ТАСС.

До этого президент Украины Воладимир Зеленский обратился к российскому президенту Владимиру Путину и призвал его встретиться для переговоров лично. Он добавил, что Украина не нападала на Россию и не собирается этого делать.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.