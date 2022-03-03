«Сядь со мной, поговори»: Зеленский обратился к Путину с призывом о встрече

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с призывом о встрече. Об этом Зеленский заявил в четверг, 3 марта, во время пресс-конференции для западных СМИ.

Зеленский, перейдя на русский язык, обратился к президенту РФ и попросил его встретиться и переговорить.

— Сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с (президентом Франции Эммануэлем — прим. ВМ) Макроном, (канцлером ФРГ Олафом — прим. ВМ) Шольцем — я ж сосед! — заявил он.

Президент Украины также подчеркнул, что Украина не нападала на Россию и не собирается этого делать.

— Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, — цитирует Зеленского РИА Новости.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что о возможности встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского говорить пока рано.

Переговоры между Россией и Украиной завершились вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

Второй раунд переговоров начался в четверг, 3 марта, в Беловежской пуще.