Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского

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О возможности встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского говорить пока рано. Об этом во вторник, 1 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что начавшийся российско-украинский переговорный процесс может дойти до встречи Путина с Зеленским.

Песков отреагировал на подобное заявление Лукашенко, заметив поспешность таких выводов.

— Пока рано делать такие заключения, — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Переговоры между Россией и Украиной завершились вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса. Уточняется, что вновь обе делегации встретятся для продолжения переговоров уже через несколько дней.

24 февраля Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.