Начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины

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Переговоры российской и украинской делегаций начались в Беловежской пуще на юго-западе Белоруссии в четверг, 3 марта, сообщает белорусское агентство БелТА в своем Telegram-канале.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

В состав украинской делегации вошли глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, глава минобороны страны Алексей Резников, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, первый замглавы делегации в контактной группе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и замглавы МИД Николай Точицкий.

С российской стороны делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Также от России в переговорах участвовали представители МИД, Минобороны РФ и администрации президента.

Политолог Сергей Марков в беседе с «ВМ» высказал мнение, что переговоры между Москвой и Киевом «делаются только для внешнего потребления», в то время как обе стороны стремятся только к победе.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.