Политолог Марков предсказал итог второго раунда переговоров между Россией и Украиной

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Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может состояться вечером 2 марта. «Вечерняя Москва» спросила политолога Сергея Маркова, чего от них ждать.

По его словам, предстоящие переговоры «делаются только для внешнего потребления», в то время как обе стороны стремятся только к победе.

— Россия требует демилитаризации и денацификации. Киевский режим по-прежнему стремится к победе. В их понимании победа — это максимальное количество убитых украинских граждан, которое можно свалить на Россию, и за счет этого усилить давление на нашу страну через мировое общественное мнение. А затем добиться вывода российских войск и переноса военных действий на территорию России. Поэтому никакого результата от переговоров сейчас не будет, — заключил собеседник «ВМ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибудет на место нового раунда переговоров с Украиной ближе к вечеру 2 марта. Возглавлять российскую делегацию по-прежнему будет Владимир Мединский.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что Украина, скорее всего, в ходе переговоров не согласится на условия России, потому что в этот процесс вмешиваются другие страны. По ее мнению, единственный позитивный знак в российско-украинских переговорах — готовность сторон к тому, чтобы продолжать их после первого раунда.