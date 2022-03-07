Мединский: Ожидания от новых переговоров с Украиной не оправдались

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Ожидания России от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский в понедельник, 7 марта.

— Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенные шаги вперед. Переговоры будут продолжены, — сказал чиновник.

Видео: Telegram / ТАСС

Он добавил, что Москва поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах, и выразил надежду, что они заработают 8 марта. Мединский заключил, что Россия рассчитывала на подписание протокола, но этого сделать не удалось.

В свою очередь член делегации Украины, советник главы офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий существенных результатов нет. Однако консультации, по его словам, будут продолжены, отмечает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сказала Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к украинской Конституции, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.