Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мединский: Ожидания от новых переговоров с Украиной не оправдались

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мединский: Ожидания от новых переговоров с Украиной не оправдались
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ожидания России от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский в понедельник, 7 марта.

— Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенные шаги вперед. Переговоры будут продолжены, — сказал чиновник.

Видео: Telegram / ТАСС

Он добавил, что Москва поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах, и выразил надежду, что они заработают 8 марта. Мединский заключил, что Россия рассчитывала на подписание протокола, но этого сделать не удалось.

В свою очередь член делегации Украины, советник главы офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий существенных результатов нет. Однако консультации, по его словам, будут продолжены, отмечает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сказала Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к украинской Конституции, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

Читайте также:
Украина Владимир Мединский Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Кондаранцев
Алексей Кондаранцев

Московский спорт своих не бросает

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Спортивные состязания станут еще интереснее

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Необходимо выйти на собственную орбиту

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто верить, любить, ждать

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Большинство санкций Запад вынужденно отменит

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Прощеное воскресенье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наш ответ санкциям

Все мнения
О проекте