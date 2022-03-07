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Слуцкий анонсировал проведение четвертого раунда переговоров с Украиной

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Слуцкий анонсировал проведение четвертого раунда переговоров с Украиной
Фото: Пресс-служба Госдумы

Четвертый раунд переговоров России и Украины состоится в ближайшее время. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий в понедельник, 7 марта.

— А следующий раунд, обратите внимание, раунды идут практически через день, итак, следующий, четвертый раунд состоится на территории Белоруссии в самое-самое ближайшее время. Точную дату пока не назову, — отметил Слуцкий в эфире «России 24».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

7 марта глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания России от третьего раунда переговоров с Украиной не оправдались. Он добавил, что Москва поставила ребром вопрос о гуманитарных коридорах, и выразил надежду, что они заработают 8 марта.

Мединский заключил, что Россия рассчитывала на подписание протокола, но этого сделать не удалось. В свою очередь член делегации Украины, советник главы офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что по вопросам перемирия, прекращения огня и окончания боевых действий существенных результатов нет.

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