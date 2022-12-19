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Движение трамваев по Тихвинской улице восстановили

Степан Жирнов
Общество
Движение трамваев по Тихвинской улице восстановили
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Палиха Карта всех событий

Движение трамваев по Тихвинской улице в центре Москвы восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 19 декабря.

— Восстановлено движение трамваев на Тихвинской улице, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Ранее стало известно, что трамваи № 50 задерживались из-за автомобиля, который застрял на путях в районе остановки «Улица Палиха».

Похожая ситуация произошла на северо-востоке столицы. Затруднения при движении трамваев произошли на Полярной улице в районе остановки «Поликлиника», но на данный момент трамваи следуют в штатном режиме.

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