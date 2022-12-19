Эксклюзивы
«Сошли с ума от славы родителей»: топ-7 трагичных историй о «звездных» детях «Без резких телодвижений»: экономист Кульбака объяснил, что лучше делать с долларами и евро Всеволод Плешивцев: На ответственные должности подобрали лучших из лучших «Делают все, что захотят»: какую роль наемники из стран НАТО играют в конфликте на Украине Бытовой фитнес: тренер Акбаров рассказал, сколько калорий тратит человек при расчистке снега
Приметы и советы
Народный календарь. Что нельзя делать беременным 22 декабря Народный календарь. Как уберечь себя от негатива 21 декабря Народный календарь. Что 20 декабря сулит молодым девушкам Народный календарь. Что лучше не делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря Народный календарь. Что лучше не делать беременным 18 декабря
Движение трамваев по Тихвинской улице восстановили
Россия, Москва, улица Палиха Карта всех событий
Движение трамваев по Тихвинской улице в центре Москвы восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 19 декабря.
— Восстановлено движение трамваев на Тихвинской улице, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Ранее стало известно, что трамваи № 50 задерживались из-за автомобиля, который застрял на путях в районе остановки «Улица Палиха».
Похожая ситуация произошла на северо-востоке столицы. Затруднения при движении трамваев произошли на Полярной улице в районе остановки «Поликлиника», но на данный момент трамваи следуют в штатном режиме.
Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара К морю за 15 тысяч: путешествие в Калининград К морю за 15 тысяч: «русский остров в Европе» Калининград — Балтийская коса, пляж Янтарный и Виштынец К морю за 15 тысяч: путешествие в Мурманск
Приметы и советы
Народный календарь. Что нельзя делать беременным 22 декабря Народный календарь. Как уберечь себя от негатива 21 декабря Народный календарь. Что 20 декабря сулит молодым девушкам Народный календарь. Что лучше не делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря Народный календарь. Что лучше не делать беременным 18 декабря