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Фотовыставка «Вечерняя Москва» — наш век»: подарок для жителей Севастополя

Оксана Васильева
Общество
Фотовыставка «Вечерняя Москва» — наш век»: подарок для жителей Севастополя
Фото: Вечерняя Москва

В Севастополе на фасадах Дома офицеров Черноморского флота открылась фотовыставка «Вечерняя Москва» — наш век». Выставка приурочена к 100-летнему юбилею газеты «Вечерняя Москва» и рассказывает жителям и гостям города Севастополя об истории и современности старейшей газеты страны.

Более восьми лет редакция газеты «Вечерняя Москва» оказывает всестороннюю поддержку и плодотворно сотрудничает с 30-й дивизией надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. За годы сотрудничества был реализован целый ряд проектов патриотической направленности.

— Дружба главной газеты столицы «Вечерняя Москва» и Черноморского флота ВМФ России имеет важное патриотическое значение и поддержана московским правительством и Московской городской думой. Мы надеемся, что сложившаяся дружба и сотрудничество найдут свое развитие и продолжение в дальнейшем, — уверен главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

Посетить выставку можно до конца января.

Фотография Газета «Вечерняя Москва» Выставки
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