Сунак обозначил условие для переговоров о прекращении огня на Украине

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Переговоры о прекращении огня на Украине в настоящее время являются бессмысленными, так как войска России расположены на территории страны. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

— Нам должно быть ясно, что любой односторонний призыв к прекращению огня со стороны России совершенно бессмыслен в нынешнем контексте. Я думаю, что это будет ложный призыв, — сказал политик.

Он добавил, что Москва якобы использует данный предлог для перегруппировки войск. По мнению премьера, важно продолжать оказывать военную помощь Украине в соответствии со складывающейся обстановкой.

Кроме того, Западу следует увеличить санкционное давление на Россию, чтобы снизить ее экономический потенциал, цитирует Сунака ТАСС.

До этого стало известно, что Великобритания в 2023 году намерена передать Украине сотни тысяч артиллерийских орудий по контракту на общую сумму около 250 миллионов фунтов стерлингов.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что Украина не обладает самостоятельностью, а значит, решение о переговорах не в ее компетенции.