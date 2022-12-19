Путин учредил в России День самбо 16 ноября

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин учредил в стране День самбо, который будет ежегодно отмечаться 16 ноября. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что День самбо установили с целью популяризации и развития этого вида спорта. Указ вступил в силу со дня его подписания, 19 декабря, отмечается на портале.

До этого глава государства подписал указ о подготовке и ежегодном проведении форума «Сильные люди для нового времени». Согласно документу, проведение мероприятия направлено на поддержку общественно значимых инициатив и проектов граждан, которые ориентированы на достижение национальных целей развития страны. Для подготовки и проведения форума будет создан оргкомитет, который возглавит помощник президента РФ Максим Орешкин.

В августе Путин учредил в стране День российской анимации — праздник будет отмечаться 8 апреля. В этот день в 1912 году в России впервые была показана кукольная картина Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами».