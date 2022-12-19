Полковник Гази Исаев не признал в суде свою вину по делу о теракте в московском метро

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Бывший глава Кизлярского ОМВД, полковник полиции Гази Исаев на заседании суда отказался признавать свою вину по делу о помощи организаторам терактов в московском метрополитене в 2010 году. Об этом стало известно в понедельник. 19 декабря.

По версии обвинителя, Исаев, одновременно со службой в правоохранительных органах, являлся членом подразделения организации «Имарат Кавказ»*, и оказывал всяческую помощь боевикам. Следствие предполагает, что он, пользуясь служебным положением, передавал преступникам информацию о проводимых силовиками операциях против группировки, а также осуществлял транспортировку вооруженных террористов с помощью служебных автомобилей.

Исаева задержали в ходе расследования терактов, которые произошли в столице 29 марта 2010 года, на станции метро «Лубянка» и «Парк Культуры». 23 ноября 2020 года Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего начальника ОМВД, и с тех пор он находится под стражей.

*«Имарат Кавказ» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 8 февраля 2010 г.