Эксперт по финансовым рынкам рассказал, каким будет курс доллара к концу года

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Падение курса рубля не будет обвальным, однако к концу года доллар может приблизиться к курсу 70 рублей. Такой прогноз дал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

Эксперт пояснил, что в настоящее время рынок реагирует на снижение цены на нефть. При этом, по словам эксперта, не стоит ожидать обвала рубля.

— Я не думаю, что это начало какого-то обвала или девальвации. Это нормальный процесс приведения в равновесие валютного рынка. Я ожидаю, что падение рубля продолжится и мы увидим курс 70 или даже 70+, но под конец года будет откат назад в связи с налоговыми платежами. Думаю, что год мы закончим на уровне 69, — отметил Голубев в комментарии НСН.

Голубовский также ожидает, что в 2023 году доллар может взлететь до 80 рублей.

Ранее в понедельник курс доллара на Мосбирже превысил 65 рублей впервые с 30 мая. Курс евро поднялся выше 70 рублей, передает ФАН.

Экономист Николай Кульбака рассказал «Вечерней Москве», что делать с иностранной валютой, когда рубль ослабевает. Эксперт отметил, что при долгосрочных вложениях спешить с решением вопроса не стоит, ведь разовые колебания курса не связаны с серьезными внешними эффектами и очевидными внешними событиями.