«Без резких телодвижений»: экономист Кульбака объяснил, что лучше делать с долларами и евро

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В последние дни рубль стремительно слабеет. В ходе торгов 19 декабря биржевой курс российской валюты пробил отметку в 71 рубль за евро и 67 рублей за доллар. В последний раз на таком уровне рубль торговался в мае. Что в такой ситуации лучше делать с валютой, «Вечерней Москве» рассказал экономист Николай Кульбака.

— Не нужно делать каких-то резких телодвижений, — настаивает собеседник «ВМ». — Если вы закупили валюту надолго (год, полтора, два и больше), то смысла дергаться нет. Если вы валюту взяли, чтобы использовать через месяц или около того, — тоже смысла нет. Потому что вы ее потратите на поездку или еще что-то.

Как отметил экономист, разовые колебания курса не связаны с серьезными внешними эффектами и очевидными внешними событиями. Такие колебания не представляют большой угрозы, пока параллельно не происходят кризисы. Подобные изменения курса любопытны для аналитиков, профессиональных экономистов и тех, кто играет на бирже. В то же время простые потребители из-за обменных операций могут только «потерять на комиссии».

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что покупка долларов или евро оправданна только в одном случае: если вы хотите сделать долгосрочную инвестицию.

— В России в ближайшие десять лет инфляция будет в среднем больше, чем в Америке или Европе. Доллары, отложенные на долгий срок, позволят уменьшить влияние инфляции, — пояснил Кульбака.

При этом экономист не рекомендует класть валюту в банк. Дело в том, что в случае изменения в России правил обращения с валютными счетами риски могут превысить возможную доходность от этих денег.

До этого экономист и аналитик Александр Разуваев рассказал «ВМ», что в 2023 году евро ждет значительное падение. По мнению аналитика, в грядущем году евро может торговаться на уровне 30–35 рублей.