Появилось видео с места обрушения строительных лесов в Краснознаменске

Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Россия, Московская область, Краснознаменск, Краснознамённая улица, 19 Карта всех событий

Появилось видео с места обрушения строительных лесов в подмосковном городе Краснознаменске. Запись опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в понедельник, 19 декабря.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники ведомства оцепили место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 19 декабря. У дома № 19 по Краснознаменной улице обрушились строительные леса.

В результате пострадали 15 человек, они были госпитализированы. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

По данному факту СК и прокуратура проводили проверки, в результате которых было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия для выяснения всех обстоятельств работают следователи и криминалисты.