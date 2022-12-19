Появилось видео с места обрушения строительных лесов в Краснознаменске
Появилось видео с места обрушения строительных лесов в подмосковном городе Краснознаменске. Запись опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в понедельник, 19 декабря.
На опубликованных кадрах видно, что сотрудники ведомства оцепили место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.
Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 19 декабря. У дома № 19 по Краснознаменной улице обрушились строительные леса.
В результате пострадали 15 человек, они были госпитализированы. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
По данному факту СК и прокуратура проводили проверки, в результате которых было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия для выяснения всех обстоятельств работают следователи и криминалисты.