В МЧС рассказали, как избежать пожара в период новогодних праздников

Фото: Pexels

Инспектор отделения профилактики отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Московской области Григорий Гришаев дал советы, как избежать пожара во время новогодних праздников.

Он подчеркнул, что обеспечение пожарной безопасности на территории Москвы и области в период выходных и праздничных дней является приоритетной задачей правительства.

Эксперт отметил, что елка — очень смолистое и горючее дерево, поэтому ее нельзя устанавливать вблизи батарей и обогревательных приборов. Помимо этого, нельзя зажигать бенгальские огни рядом с елкой, также не рекомендуется ставить дерево у выхода из помещения.

Не стоит использовать для украшения бумажные или ватные игрушки. Гирлянду нужно покупать в специализированных магазинах или крупных торговых точках, передает «Радио 1».

Правозащитник Александр Хаминский подчеркнул, что после использования необходимо утилизировать остатки пиротехнической и любой другой новогодней продукции: оставлять ее на улице нельзя.

Поэтому необходимо взять с собой на площадку пакеты или иную тару, в которой можно донести образовавшийся мусор до ближайшего контейнера, передает Nation News.

В преддверии Нового года полки магазинов наполнились праздничными петардами, фейерверками и бенгальскими огнями. Как выбрать качественные и безопасные изделия, рассказал эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко.