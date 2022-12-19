Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В МЧС рассказали, как избежать пожара в период новогодних праздников

Ирина Игнатенко
Общество
В МЧС рассказали, как избежать пожара в период новогодних праздников
Фото: Pexels

Инспектор отделения профилактики отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Московской области Григорий Гришаев дал советы, как избежать пожара во время новогодних праздников.

Он подчеркнул, что обеспечение пожарной безопасности на территории Москвы и области в период выходных и праздничных дней является приоритетной задачей правительства.

Эксперт отметил, что елка — очень смолистое и горючее дерево, поэтому ее нельзя устанавливать вблизи батарей и обогревательных приборов. Помимо этого, нельзя зажигать бенгальские огни рядом с елкой, также не рекомендуется ставить дерево у выхода из помещения.

Не стоит использовать для украшения бумажные или ватные игрушки. Гирлянду нужно покупать в специализированных магазинах или крупных торговых точках, передает «Радио 1».

Правозащитник Александр Хаминский подчеркнул, что после использования необходимо утилизировать остатки пиротехнической и любой другой новогодней продукции: оставлять ее на улице нельзя.

Поэтому необходимо взять с собой на площадку пакеты или иную тару, в которой можно донести образовавшийся мусор до ближайшего контейнера, передает Nation News.

В преддверии Нового года полки магазинов наполнились праздничными петардами, фейерверками и бенгальскими огнями. Как выбрать качественные и безопасные изделия, рассказал эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко.

МЧС Праздники Новый год Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте