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Приметы и советы

Эксперт дал советы, как выбрать безопасные и качественные фейерверки на Новый год

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт дал советы, как выбрать безопасные и качественные фейерверки на Новый год
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В преддверии Нового года полки магазинов наполнились праздничными петардами, фейерверками и бенгальскими огнями. Как выбрать качественные и безопасные изделия, рассказал эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко.

Покупать фейерверки нужно в либо в специализированных магазинах, либо сетевых точках. Не стоит совершать покупки в маленьких магазинчиках.

При покупке стоит обратить внимание на целостность упаковки. Если внешняя оболочка порвана или сломана, то лучше отказаться от покупки.

Также стоит обратить внимание на срок годности. Лучше брать новые изделия, так как при длительном хранении взрывчатое вещество слеживается и утрачивает свои свойства, передает «Радио 1».

Ранее правозащитник Александр Хаминский подчеркнул, что, покупая елку и игрушки, их начинают устанавливать минимум за несколько дней до Нового года. И если обнаруживается брак, всегда есть возможность вернуть товар продавцу, обменять на качественный или вернуть деньги, передает Nation news.

Впереди Новый год, и многие люди мечтают сбежать подальше от городской суеты и отметить праздник на даче. Однако торжество могут омрачить неожиданные штрафы. Адвокат Елена Пономарева рассказала «Вечерней Москве», за нарушение каких правил предусмотрено наказание и сколько в таком случае придется заплатить.

Безопасность Новый год Фейерверки
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