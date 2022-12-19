В Молдавии обвинили Россию в подготовке планов по «вторжению»

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия якобы проводит подготовку к «вторжению» своих войск на территорию Молдавии, которое может состояться в начале 2023 года. Об этом в понедельник, 19 декабря, заявил глава молдавской службы информации и безопасности Александр Мустяцэ.

— Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Молдавии, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе–феврале или позже — в марте–апреле. Но, судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше, — сказал он.

Руководитель ведомства утверждает, что целью подобных мер служит возможное объединение Молдавии с Приднестровьем. Несмотря на это, Мустяцэ не предоставил каких-либо доказательств о планах России по «вторжению», передает РИА Новости.

До этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что на сегодняшний день республика достигла полной независимости от поставок российского газа.

На фоне глубокого экономического кризиса в Молдавии начались антиправительственные митинги. Как рассказал «Вечерней Москве» политолог Андрей Кортунов, подобные меры вряд ли приведут к свержению действующей власти.