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Путин подписал указ о проведении в Казани в 2024 году турнира «Игры будущего»

Александр Афонин
Спорт
Путин подписал указ о проведении в Казани в 2024 году турнира «Игры будущего»
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Казани в 2024 году международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 19 декабря.

Согласно тексту указа, проведение подобного мероприятия необходимо для поддержки развития инновационных видов спорта. Речь идет идет о направлениях, которые сочетают в себе цифровые технологии и физическую активность. Кроме того, проведение турнира позволит интегрировать их с традиционным видами спорта.

В рамках документа правительству России предстоит организовать комитет по подготовке и проведению турнира, а также оказать содействие для освещения мероприятия в СМИ. Кроме того, при участии властей Татарстана российскому руководству следует разработать комплекс мер, направленных на подготовку турнира, отмечается в документе.

До этого сообщалось, что Владимир Путин учредил День самбо, который будет ежегодно отмечаться 16 ноября. Праздник установили с целью популяризации и развития этого вида спорта.

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