Константин Могилевский стал замминистра науки и высшего образования

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Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский стал новым заместителем министра науки и высшего образования России. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе министерства.

— Константин Ильич будет курировать работу департамента информационной политики и комплексной безопасности и департамента международного сотрудничества, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Могилевский до назначения занимал должность исполнительного директора, председателя правления фонда «История Отечества». Кроме того, он ведет активную общественную деятельность, говорится в Telegram-канале «Минобрнауки России».

Недавно президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки проработать вопрос внедрения в высших учебных заведениях курса по истории религии страны.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении Дмитрия Пышного и Дениса Секиринского заместителями министра науки и высшего образования РФ.