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Приметы и советы

Мишустин назначил Секиринского и Пышного заместителями главы Минобрнауки

Юлия Курганова
Общество
Мишустин назначил Секиринского и Пышного заместителями главы Минобрнауки
Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении Дмитрия Пышного и Дениса Секиринского заместителями министра науки и высшего образования РФ. Соответствующие документы опубликованы во вторник, 22 ноября, на портале правовой информации.

— Назначить Секиринского Дениса Сергеевича заместителем министра науки и высшего образования России, — сказано в документе.

Ранее Секиринский занимал пост замначальника управления президента РФ по научно-образовательной политике.

Другим распоряжением глава правительства назначил Дмитрия Пышного заместителем министра науки и высшего образования России. Пышный — член-корреспондент РАН, имеет степень доктора химических наук.

22 ноября Гульназ Кадырова освобождена от должности замминистра промышленности и торговли России. Теперь эту должность займет Екатерина Приезжева. Соответствующее распоряжение правительства с подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина было опубликовано на официальном портале правовой информации.

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