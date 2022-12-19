В ЕС согласовали потолок цен на газ из России

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Министры энергетики стран ЕС договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Об этом сообщила глава Минэнерго Мальты Мириам Далли в понедельник, 19 декабря.

Принятие решения не было легким, подчеркнула она. По данным министра, речь идет о ценовом пределе, установленном на уровне 180 евро за мегаватт-час, передает РИА Новости. Потолок цен на газ, по информации Совета ЕС, вводится с 15 февраля.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал «Вечерней Москве», существует ли потолок цен на газ и могут ли его снизить. По его мнению, установленный потолок цен на голубое топливо в данный момент достаточно комфортный, чтобы не вмешиваться в рынок.

Политолог Юрий Светов сообщил «ВМ», что в феврале на Западе появилось выражение «мать всех санкций», означающее быстрое введение сокрушительных мер против России. Однако в итоге эти меры оказались малоэффективными, подчеркнул он, поэтому ЕС перешел к тактике санкционных пакетов.