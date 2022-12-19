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Приметы и советы

Астрологи дали советы всем знакам зодиака на период с 19 по 25 декабря

Лейла Алиева
Общество
Астрологи дали советы всем знакам зодиака на период с 19 по 25 декабря
Фото: shutterstock

Астрологи рассказали, чего ожидать знакам зодиака в период с 19 по 25 декабря.

Овен

Овнам следует подвести итоги уходящего года, понять, на что стоит обратить свое внимание, что они сделали не так и что нужно делать в дальнейшем. Кроме того, им необходимо определиться со своими желаниями и составить планы на будущее.

Лев

Львам следует побыть дома наедине с собой. Если они еще не начали украшать свое жилье к празднику, то вполне могут приступить к этому. Стоит достать старые украшения, перебрать их и, если нужно, купить новые.

Стрелец

Представителям этого знака зодиака необходимо в данный период ставить перед собой цели, планировать задачи и достигать желаемого. Также не стоит забывать благодарить Вселенную за то, что она им помогает.

Близнецы

Близнецам важно уделить больше времени своей карьере, успеть доделать все свои дела и приступить к новым проектам.

Весы

Весам лучше позаботиться о своем здоровье. Это время также является благоприятным для того, чтобы озвучить свои новогодние желания близким людям.

Водолей

Данную неделю стоит посвятить близкому человеку, а также больше времени проводить в компании второй половинки и детей. Можно вместе отправиться за подарками или приступить к украшению своего жилища.

Телец

Астрологи советуют Тельцам уделять больше времени своим детям, а если их нет — то себе.

Дева

Период с 19 по 25 декабря для Дев будет не самым приятным. Они столкнутся с конфликтами, ссорами и недопониманием со стороны близких людей.

На работе их также ожидает множество разногласий. Чтобы решить все мирным путем, нужно идти на компромиссы и учиться решать любые вопросы мирным путем.

Козерог

Козерогам необходимо находить баланс в работе и в личной жизни. Но, помимо этого, им не стоит забывать о других сферах. Тем, у кого есть дети, нужно будет набраться терпения, потому что с ними будет непросто.

Рак

Раки сфокусируются на своей работе и будут множество времени уделять труду. А если у них нет второй половинки, то они смогут ее встретить в этот период.

Скорпион

Скорпионам пора приступить к планированию своего досуга и встрече Нового года. Даже если они не собираются никуда уезжать, стоит придумать, чем себя занять и как разнообразить свою жизнь.

Рыбы

Рыбам следует уделить время себе, чтобы заняться медитацией, йогой или чтением любимой книги. Им захочется побыть наедине и подумать о будущем. Нужно определиться с целями и задачами, которые предстоит выполнить в ближайшее время, пишет Rsute.

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