Bloomberg: В Китае миллион человек ежедневно заражается коронавирусом

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В Китае ежедневно происходит около миллиона случаев заражения коронавирусом и пять тысяч смертей от COVID-19. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сведения британской исследовательской компании Airfinity.

В материале говорится, что официально китайское руководство сообщало о 2966 новых случаях заболевания, которые были выявлены в среду, 21 декабря. Кроме того, власти отметили, что с начала декабря было зарегистрировано менее 10 смертей от COVID-19.

Несмотря на это, Bloomberg утверждает, что подобные заявления правительства Китая не соответствуют действительности, поскольку в стране «больницы переполнены пациентами, а крематории перегружены сверх своих возможностей».

По прогнозам Airfinity, в следующем месяце ситуация с коронавирусом в стране может существенно усугубиться, поскольку ежедневное число случаев заболевания может вырасти до 3,7 миллиона в день.

При этом в начале весны 2023 года, прогнозирует агентство, произойдет новая волна инфекции, когда количество ежедневных заражений коронавирусом в Китае может достигнуть на пике более четырех миллионов случаев.

Иммунолог Николай Крючков сообщил «Вечерней Москве», что предстоящей весной в России ожидается рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции, заболеваемость может составить 50–60 процентов от рекордного сезона начала 2022 года.