Глава поселка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля

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Глава населенного пункта Любимовка Каховского района Херсонской области Андрей Штепа, по предварительной информации, погиб при взрыве машины. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил руководитель администрации района Павел Филипчук.

— По предварительным данным, он погиб. Документы в машине на его фамилию, тело обгоревшее, — цитирует Филипчука Интерфакс.

Каховский округ расположен на левом берегу Днепра в Херсонской области. С конца осени населенные пункты данного района подвергаются регулярным артиллерийским обстрелам со стороны подразделений Вооруженных сил Украины.

В ночь с 21 на 22 декабря помощник экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина сообщил, что тот был ранен при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка. Он рассказал, что в Донецке было обстреляно место проживания группы военных советников, в том числе и Рогозина.

22 декабря Рогозин сообщил, что его помощник погиб при обстреле в Донецке. Еще трое человек из сопровождения в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, добавил он.