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Рогозин сообщил о смерти его помощника при обстреле ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Рогозин сообщил о смерти его помощника при обстреле ВСУ
Фото: ЦИК РФ

Руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что его помощник погиб при обстреле в Донецке.

— Били точно и целенаправленно. Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа. На правом фото он со мной на боевой операции, — написал он на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Еще трое человек из сопровождения в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, добавил Рогозин.

До этого сообщалось, что Рогозина, получившего ранение в Донецке, доставили в военный клинический госпиталь в Ростове-на-Дону. Всех госпитализированных осматривают специалисты, им также оказывают необходимую помощь.

В ночь с 21 на 22 декабря помощник Рогозина сообщил, что тот был ранен при обстреле украинскими войсками Ленинского района Донецка. Он рассказал, что в Донецке было обстреляно место проживания группы военных советников, в том числе и Рогозина.

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