Собянин рассказал о реализуемых в Москве молодежных инициативах и проектах

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о молодежных проектах, организованных в столице.

— Сегодня состоялось заседание Госсовета РФ по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Президент подчеркнул, что ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений, — сказал глава города.

В Москве проживает более 3,2 миллиона жителей в возрасте от 14 до 35 лет. Среди них есть школьники и студенты, а также уже работающие юноши и девушки.

1/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 2/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 3/4 Фото: Сайт Сергея Собянина 4/4 Фото: Сайт Сергея Собянина

Глава города подчеркнул, что столица старается формировать возможности и поддерживать инициативы современной молодежи. Так, почти три года назад был открыт проектный офис «Молодежь Москвы».

За это время его команда запустила 10 городских проектов по разным направлениям. Самыми популярными стали: «МедиаШУМ», «ВРаботе» и «Город Героев Москва», написал Собянин в Telegram-канале.

В 2022 году по результатам городского конкурса грантов 56 молодежных инициатив получили поддержку со стороны столичных властей. В 2023-м, по словам Собянина, планируется увеличение числа подобных проектов.

15 декабря горожанам рассказали, как платформа «ВРаботе» помогает школьникам. Проект был запущен в 2020 году для помощи студентам, которые хотят развивать свою карьеру.