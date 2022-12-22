От идеи к действию: как гранты и субсидии от столичных властей помогают малому бизнесу

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Почти 600 точек общепита открылись в Москве в этом году благодаря программе по развитию отечественных сетей быстрого питания, стартовавшей весной. Среди новых объектов немало заведений с комплексными блюдами и национальной кухней. Их открытие стало возможно благодаря субсидиям, предоставленным властями города. Чем эти меры поддержки помогли столичному бизнесу, выясняла «Вечерняя Москва».

Как сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, с учетом дополнительного финансирования было одобрено 565 заявок на сумму более одного миллиарда рублей.

Благодаря этим средствам представители бизнеса, задействованного в сфере общепита, открыли 587 новых точек в разных округах столицы и трудоустроили более тысячи человек.

В рамках программы предприниматели получили от одного до пяти миллионов рублей, в зависимости от площади заведения. Преимущественно новые кафе и рестораны появились в центре города, также были открыты точки питания в Новой Москве и Зеленограде.

Общая площадь открытых заведений составила 55 тысяч квадратных метров.

Представитель сети пекарен «Хлеб с маслом» Евгений Краев признался в беседе с «ВМ», что субсидии, предоставленные столичными властями, помогли расширить бизнес:

— Эти средства позволили нам открыть новые точки в Москве, удалось получить грант даже для объекта с минимальной площадью — 10 «квадратов». Средства позволили покрыть большинство затрат. Многие объекты запущены еще летом и набирают обороты, — поделился Краев.

Помощь столичных властей позволила реализовать давнюю мечту начинающего предпринимателя Александра Тимофеева открыть свою пекарню. Как признался бизнесмен, если бы не поддержка мэрии, вряд ли бы он решился на этот шаг.

— Во многом как раз именно помощь столичных властей позволила мне открыть свою первую точку «Жар Свежар», — сказал Тимофеев. — Я очень наделся, что будет грант и удастся возместить некоторые расходы. Сам процесс получения средств был максимально прозрачным и несложным.

Собеседник «ВМ» отметил, что подобные инициативы — прекрасное подспорье для начинающих предпринимателей, чтобы уверенными темпами реализовать свои бизнес-планы.

Получить грант на открытие общепита решилась и бизнес-леди Елена Тер-Овсепян, которая уже много лет занимается предпринимательством и успела за свою карьеру внедриться в разные сферы.

— Грант на открытие первой точки под названием «МосПышки» мы получили еще летом этого года, — сказала она. — Уже в июне мы смогли запустить первую точку, она благополучно работает и приносит прибыль.

По мнению Тер-Овсепян, подобные программы от столичных властей позволяют сохранить малый бизнес в нашей стране, а начинающим предпринимателям дают возможность запустить свои проекты.