Рекордное число пассажиров воспользовалось метро Москвы 21 декабря

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Метро 21 декабря воспользовались 7,7 миллиона пассажиров, что является рекордом для рабочего дня с начала пандемии в марте 2020 года. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Глава ведомства Максим Ликсутов поблагодарил горожан, которые в сложные погодные и дорожные условия выбирают городской транспорт. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина метро развивается с запасом провозной способности, уточнил он.

Ежегодно в Москве закупается около 300 метровагонов. Помимо этого, в столичном метрополитене одни из самых коротких в мире интервалов движения поездов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что девять станций БКЛ метрополитена и еще пять станций других веток планируется открыть в 2023 году. Ликсутов также рассказал об открытии трех станций Люблинско-Дмитровской линии, которую продлят до района Северный.

Солнцевскую линию также продлят на две станции в ее южной части — она дойдет до аэропорта Внуково. Это будет первая станция метро в России, расположенная прямо в аэропорту, интегрированная со зданием терминала.