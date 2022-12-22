Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рекордное число пассажиров воспользовалось метро Москвы 21 декабря

Евгений Жуков
Город
Рекордное число пассажиров воспользовалось метро Москвы 21 декабря
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Метро 21 декабря воспользовались 7,7 миллиона пассажиров, что является рекордом для рабочего дня с начала пандемии в марте 2020 года. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Глава ведомства Максим Ликсутов поблагодарил горожан, которые в сложные погодные и дорожные условия выбирают городской транспорт. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина метро развивается с запасом провозной способности, уточнил он.

Ежегодно в Москве закупается около 300 метровагонов. Помимо этого, в столичном метрополитене одни из самых коротких в мире интервалов движения поездов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого стало известно, что девять станций БКЛ метрополитена и еще пять станций других веток планируется открыть в 2023 году. Ликсутов также рассказал об открытии трех станций Люблинско-Дмитровской линии, которую продлят до района Северный.

Солнцевскую линию также продлят на две станции в ее южной части — она дойдет до аэропорта Внуково. Это будет первая станция метро в России, расположенная прямо в аэропорту, интегрированная со зданием терминала.

Максим Ликсутов Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте