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Дептранс: Длина заторов в Москве достигла 253 километров

Евгений Белоусов
Город
Дептранс: Длина заторов в Москве достигла 253 километров
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение на дорогах Москвы затруднено, длина заторов достигает 253 километров. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение станет свободнее ближе к 20:30 — отложите поездки на автомобиле на более позднее время. Или воспользуйтесь городским транспортом: метро, МЦК, МЦД. Он работает штатно, — говорится в сообщении.

Уточняется, что причинами загруженности дорог в городе являются гололедица после ледяного дождя и мелкие ДТП. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) внимательно наблюдает за ситуацией.

Дежурная смена мониторит самые сложные перекрестки и настраивает светофоры, чтобы машины из центра проезжали быстрее, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

22 декабря в столице действует экстренное предупреждение по погоде: мокрый снег, дождь, гололедица. Москвичам рекомендовали для поездок по городу использовать общественный транспорт.

С наступлением сумерек на Москву опускается густой туман. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, видимость местами ухудшается до километра и менее.

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