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Две полосы движения перекроют в районе улицы Генерала Дорохова с 26 декабря

Евгений Жуков
Город
Две полосы движения перекроют в районе улицы Генерала Дорохова с 26 декабря
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Генерала Дорохова, 5 Карта всех событий

В районе Очаково-Матвеевское на улице Генерала Дорохова в период с 26 декабря по 25 января будут недоступны две полосы движения. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Данные ограничения связаны с проведением работ по реконструкции инженерных сетей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что участок Малой Бронной улицы будет временно перекрыт 25 декабря из-за съемок кино.

На некоторых улицах в ЦАО и ЮАО временно изменится схема движения транспорта. Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ будут перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.

22 декабря стало известно, что три полосы перекроют для движения транспорта на участке Дмитровского шоссе с 23 декабря. Уточняется, что мера обусловлена проведением работ по строительству объектов метрополитена в САО.

Транспорт Район Очаково-Матвеевское Москва
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