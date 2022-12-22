Движение транспорта на севере Москвы ограничат с 23 декабря

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 98С Карта всех событий

Три полосы перекроют для движения транспорта на участке Дмитровского шоссе с 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 декабря.

— С 23 декабря до 1 декабря 2023 года в связи с проведением работ по строительству объектов метрополитена в САО для движения будут перекрыты три полосы с сохранением выделенной полосы для общественного транспорта и двух полос для прочего транспорта за счет обустройства временной объездной дороги, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Участок Малой Бронной улицы будет временно перекрыт 25 декабря из-за съемок кино. Перекрытия, как уточняется, будут кратковременными — до пяти минут.

В разных частях города с 24 декабря появятся новые остановки общественного транспорта. Так, для маршрута № 938 добавится остановка «Кинотеатр Ашхабад» на Чертановской улице в сторону метро «Южная», для всех маршрутов остановка перенесется на 90 метров.