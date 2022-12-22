Путин анонсировал подписание ответного указа на введение потолка цен на нефть

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что вскоре подпишет указ об ответных мерах на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть.

— Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры, — цитирует Путина сайт Кремля.

До этого портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал, что некоторым транспортным компаниям может быть выгоден потолок цены на нефть из России, потому что в таком случае они смогут заработать дополнительную прибыль за счет выросшего спроса на танкеры из-за более сложной логистики в Азию по сравнению с Европой.

Потолок цен на российскую нефть вступил в силу 5 декабря. После введения ограничений со стороны Запада поставки черного золота из России выросли на 16 процентов.

«Вечерняя Москва» выяснила у специалиста, в чем причина такого резкого увеличения экспорта сырья и как этот факт влияет на ЕС. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, инициатором санкций в отношении России являются США, за которыми следует ЕС.