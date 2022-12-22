Путин анонсировал подписание ответного указа на введение потолка цен на нефть
Президент России Владимир Путин заявил, что вскоре подпишет указ об ответных мерах на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть.
— Вы знаете, указ, я думаю, что я подпишу где-нибудь в понедельник-вторник. Это предупредительные меры, — цитирует Путина сайт Кремля.
До этого портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал, что некоторым транспортным компаниям может быть выгоден потолок цены на нефть из России, потому что в таком случае они смогут заработать дополнительную прибыль за счет выросшего спроса на танкеры из-за более сложной логистики в Азию по сравнению с Европой.
Потолок цен на российскую нефть вступил в силу 5 декабря. После введения ограничений со стороны Запада поставки черного золота из России выросли на 16 процентов.
«Вечерняя Москва» выяснила у специалиста, в чем причина такого резкого увеличения экспорта сырья и как этот факт влияет на ЕС. По словам финансового аналитика Михаила Беляева, инициатором санкций в отношении России являются США, за которыми следует ЕС.