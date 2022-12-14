Эксперт Скрябин сообщил о возможностях заработать за счет потолка цен на нефть

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Транспортным компаниям может быть выгоден потолок цены на нефть из России, потому что они смогут заработать дополнительную прибыль за счет растущего спроса на танкеры из-за более сложной логистики в Азию по сравнению с Европой. Такое мнение высказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

— Транспортные компании смогут заработать допприбыль за счет растущего спроса на танкеры по причине необходимости в большем количестве судов из-за более долгой логистики в Азию по сравнению с Европой, — ответил он на вопрос, кому выгоден потолок цены на российский ресурс.

Но в первую очередь, по мнению эксперта, это будет выгодно странам, которые приобретают российскую нефть с большой скидкой из-за текущей неопределенности, таким как КНР и Индия.

Кроме того, на этом смогут заработать и нефтетрейдеры, заявил Скрябин в беседе с РИА Новости.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что группа из 12 стран Европейского союза выступила с требованием о значительном снижении потолка цен на газ ради смягчения влияния энергетического кризиса на потребителей и бизнес Европы. В списке стран оказались Польша, Бельгия, Италия и Греция.

Аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ЕС вполне может ввести сниженный потолок цены на газ из РФ. По его словам, установленный потолок цен на российский газ в данный момент достаточно комфортный, чтобы не вмешиваться в ситуацию на рынке.