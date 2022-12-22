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Работы на закрытом участке Замоскворецкой линии метро завершат к маю 2023 года

Лейла Алиева
Город
Работы на закрытом участке Замоскворецкой линии метро завершат к маю 2023 года
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Автозаводская Карта всех событий

Специалисты завершат к 1 мая 2023 года ремонтные работы на закрытом участке Замоскворецкой линии метрополитена между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Об этом в четверг, 22 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— До 1 мая работы запланированы. Будем стараться выполнить в эти достаточно сжатые сроки и контролировать работу наших строителей, чтобы все сделали вовремя и, самое главное, качественно. Работы идут по плану, практически в максимальном режиме, — рассказал он.

По словам Ликсутова, тоннель построили в 1980-х годах с нарушением нормативов, поэтому специалисты прокладывают его заново. Между закрытыми станциями на данный момент курсируют бесплатные автобусы КМ, передает ТАСС.

Участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» на данный момент остается закрытым. Причины перекрытия и какими маршрутами пользоваться в период ограничений — в материале «Вечерней Москвы».

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