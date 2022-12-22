Кабмин одобрил выход из Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Фото: Правительство РФ

Правительство России одобрило предложение об отказе от Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующее постановление в четверг, 22 декабря, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Одобрить и представить президенту РФ для внесения в Государственную думу Федерального Собрания РФ предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени РФ в городе Страсбурге 27 января 1999 года, — говорится в тексте документа.

До этого глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство в этом году привлекло к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 — за преступления при реализации государственного оборонного заказа.

К уголовной ответственности, по словам главы ведомства, привлечено 60 должностных лиц, совершивших преступления на почве коррупции в оборонно-промышленном комплексе и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок. При этом 27 чиновников получили приговоры за неправомерные действия при реализации государственного оборонного заказа.