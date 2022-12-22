Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Остановку «Площадь Соловецких Юнг» в Москве перенесут на 80 метров

Евгений Белоусов
Город
Остановку «Площадь Соловецких Юнг» в Москве перенесут на 80 метров
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, площадь Соловецких Юнг Карта всех событий

С 24 декабря остановка «Площадь Соловецких Юнг» для маршрута № 833 будет перенесена на 80 метров. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 24 декабря остановка «Площадь Соловецких Юнг» для маршрута 833 в сторону метро «Щелковская» переносится на 80 метров назад, за перекресток, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В разных частях города с 24 декабря появятся новые остановки общественного транспорта. Так, маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» будет останавливаться на «7-й Парковой улице».

Автобусы № 5, 15, 25 и 32 будут останавливаться вместе с маршрутами № 17, 20, 400т и 1016 на остановке «15-й микрорайон» в Зеленограде на улице Андреевке в сторону Георгиевского проспекта.

На некоторых улицах в ЦАО и ЮАО временно изменится схема движения транспорта. Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ будут перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.

Транспорт Восточный административный округ (ВАО) Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто будет первым в марше на Киев?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неприятности, а всегда ли это плохо?

Ксения Иноземцева
Ксения Иноземцева

Единый стиль благоустройства

Максим Гаман
Максим Гаман

Кварталы займут место промзон

Александр Михайлов
Александр Михайлов

На страже госбезопасности

Иван Кудря
Иван Кудря

Исторический чемпионат

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ледяной поток над Европой

Все мнения
О проекте