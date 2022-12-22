Остановку «Площадь Соловецких Юнг» в Москве перенесут на 80 метров

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Соловецких Юнг Карта всех событий

С 24 декабря остановка «Площадь Соловецких Юнг» для маршрута № 833 будет перенесена на 80 метров. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— С 24 декабря остановка «Площадь Соловецких Юнг» для маршрута 833 в сторону метро «Щелковская» переносится на 80 метров назад, за перекресток, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В разных частях города с 24 декабря появятся новые остановки общественного транспорта. Так, маршрут № 257 вместо остановки «Сиреневый бульвар» в сторону метро «Щелковская» будет останавливаться на «7-й Парковой улице».

Автобусы № 5, 15, 25 и 32 будут останавливаться вместе с маршрутами № 17, 20, 400т и 1016 на остановке «15-й микрорайон» в Зеленограде на улице Андреевке в сторону Георгиевского проспекта.

На некоторых улицах в ЦАО и ЮАО временно изменится схема движения транспорта. Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ будут перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.