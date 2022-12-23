Дептранс Москвы провел для детей экскурсию в автобусном парке

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры исполнил новогодние желания детей и устроил для них экскурсию в автобусный парк. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Отобрали заявки, которые поступили через Единый транспортный портал и официальный портал мэра Москвы, и провели экскурсию для ребят — они мечтали побывать в автобусном парке, — говорится в сообщении.

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На экскурсии ребятам рассказали, как устроен автобусный парк и какая там располагается техника. Им, в частности, объяснили, как работает электробус и заряжается батарея, а в конце экскурсии подарили каждому по модельке, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В Москве проходит несколько благотворительных предновогодних акций, в которых могут принять участие все желающие. Так, на сайте «Добрая елка» опубликованы истории и желания детей и представителей старшего поколения, которые являются подопечными благотворительных фондов и некоммерческих организаций.