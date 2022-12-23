Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дептранс Москвы провел для детей экскурсию в автобусном парке

Евгений Белоусов
Город
Дептранс Москвы провел для детей экскурсию в автобусном парке
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры исполнил новогодние желания детей и устроил для них экскурсию в автобусный парк. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Отобрали заявки, которые поступили через Единый транспортный портал и официальный портал мэра Москвы, и провели экскурсию для ребят — они мечтали побывать в автобусном парке, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
1/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
2/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
3/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
4/4
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На экскурсии ребятам рассказали, как устроен автобусный парк и какая там располагается техника. Им, в частности, объяснили, как работает электробус и заряжается батарея, а в конце экскурсии подарили каждому по модельке, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В Москве проходит несколько благотворительных предновогодних акций, в которых могут принять участие все желающие. Так, на сайте «Добрая елка» опубликованы истории и желания детей и представителей старшего поколения, которые являются подопечными благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Транспорт Москва Дети Новый год Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте