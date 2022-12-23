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Суд продлил арест трем уличным музыкантам, разжигавшим ненависть к участникам СВО

Степан Жирнов
Происшествия
Суд продлил арест трем уличным музыкантам, разжигавшим ненависть к участникам СВО
Фото: Пресс-служба Тверского районного суда
Россия, Москва, Триумфальная площадь Карта всех событий

Тверской районный суд столицы продлил срок содержания под стражей Егора Штовба, Артема Камрадина и Николая Дайнеко. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 23 декабря.

По решению суда молодые люди останутся в СИЗО до 25 февраля 2023 года. Их обвиняют по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Проблемы с законом у уличных поэтов начались после того, как ролик с их выступлением на Триумфальной площади, недалеко от памятника Маяковскому, попал в Сеть. Молодые люди читали стихи, которые разжигали ненависть к российским добровольцам и солдатам народной милиции.

После выступления их задержали. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. 28 сентября молодых людей арестовали.

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