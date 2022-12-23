Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Евгений Белоусов
Общество
Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку РФ Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован в пятницу, 23 декабря, на официальном портале правовой информации.

— За большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Бабкину Надежду Георгиевну — художественного руководителя — директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственные академический театр «Русская песня», — говорится в документе.

Также российский лидер 20 декабря провел церемонию вручения госнаград гражданам, отличившимся в различных областях. В ходе мероприятия он вручил временно исполняющим обязанности глав ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

8 декабря Путин вручил в Кремле золотые звезды Героям России, среди которых военнослужащие и космонавты. Награды из рук российского лидера получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков, они также удостоены звания «Летчик-космонавт РФ».

Награды Надежда Бабкина Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте