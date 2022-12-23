Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил народную артистку РФ Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован в пятницу, 23 декабря, на официальном портале правовой информации.
— За большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Бабкину Надежду Георгиевну — художественного руководителя — директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственные академический театр «Русская песня», — говорится в документе.
Также российский лидер 20 декабря провел церемонию вручения госнаград гражданам, отличившимся в различных областях. В ходе мероприятия он вручил временно исполняющим обязанности глав ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
8 декабря Путин вручил в Кремле золотые звезды Героям России, среди которых военнослужащие и космонавты. Награды из рук российского лидера получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков, они также удостоены звания «Летчик-космонавт РФ».