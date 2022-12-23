Путин наградил Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин наградил народную артистку РФ Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ главы государства был опубликован в пятницу, 23 декабря, на официальном портале правовой информации.

— За большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Бабкину Надежду Георгиевну — художественного руководителя — директора государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский государственные академический театр «Русская песня», — говорится в документе.

Также российский лидер 20 декабря провел церемонию вручения госнаград гражданам, отличившимся в различных областях. В ходе мероприятия он вручил временно исполняющим обязанности глав ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

8 декабря Путин вручил в Кремле золотые звезды Героям России, среди которых военнослужащие и космонавты. Награды из рук российского лидера получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков, они также удостоены звания «Летчик-космонавт РФ».