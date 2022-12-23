Выставка ЦБ о монетах с редкими животными открылась в Московском зоопарке

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Большая Грузинская улица 1 Карта всех событий

Выставка ЦБ «Драгоценный мир живой природы», посвященная памятным монетам с изображениями редких и исчезающих видов животных России, открылась в Московском зоопарке. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе зоосада.

— На выставке представлены монеты из серии «Красная книга» и «Сохраним наш мир». Посетители зоопарка смогут оценить работу художников-медальеров, которые запечатлели редких насекомых, птиц и животных на монетах Банка России с ювелирной точностью, — говорится в сообщении.

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На фотополотнах размещены увеличенные изображения 31 монеты, что позволяет невооруженным глазом разглядеть особенности рисунка. Например, на серебряной монете номиналом 2 рубля можно увидеть символ Московского зоопарка — кота манула. Выставка продлится до 29 января, говорится в Telegram-канале зоосада.

До этого в музее-заповеднике «Царицыно» прошло открытие фестиваля частных коллекций, они включают в себя сразу четыре выставки. Так, на территории объекта проводится выставка художницы Киры Рябининой «Идем, здесь светло» и мастера-фарфориста Бориса Калиты, посвященная фарфору.