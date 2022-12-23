Соучастников покушения на Руссо приговорили к 12 и 9 годам колонии

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Суд приговорил соучастников покушения на певца Авраама Руссо в Москве к 12 и 9 годам колонии. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 23 декабря, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство Авраама Руссо и его охранника, — рассказала она.

Так, Алексей Трясников и Виталий Джура осуждены за пособничество в покушении на убийство. Суд приговорил Джуру к девяти годам лишения свободы, а Трясникова — к 12, они оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично на сумму 1 миллион рублей. Нефедова уточнила, что следствие в отношении организатора преступления, бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который находится в международном розыске, а также иных соучастников, все еще продолжается.

В 2006 году в Москве обстреляли автомобиль Руссо, в результате он получил четыре ранения бедра. По данным следствия, Исмаилов из-за личной неприязни организовал покушение на артиста и нашел пособников, которыми стали Джура, Трясников и Демкин. Последний скончался в 2014 году, но дело в отношении него не было прекращено.

В ноябре 2022 года присяжные заседатели признали виновными фигурантов уголовного дела о покушении на убийство Руссо.